Песков заявил, что Запад услышал слова Путина об ответе на поставки оружия Киеву
Запад услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе на поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по российской территории, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он назвал заявление российского лидера четким и недвусмысленным. «И оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях», – указал пресс-секретарь.
Отмечается, что Запад, видимо, «пристально изучает» заявление Путина. Песков отметил, что Москва не поступится своими интересами, и недружественным странам придется считаться с позицией РФ.
Ранее Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Конкретные регионы, куда Москва может поставить оружие, Путин не назвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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