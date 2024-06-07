Песков заявил, что Запад услышал слова Путина об ответе на поставки оружия Киеву

Он назвал заявление российского лидера четким и недвусмысленным. «И оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях», – указал пресс-секретарь.

Отмечается, что Запад, видимо, «пристально изучает» заявление Путина. Песков отметил, что Москва не поступится своими интересами, и недружественным странам придется считаться с позицией РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Конкретные регионы, куда Москва может поставить оружие, Путин не назвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

