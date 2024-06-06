Песков отказался назвать регионы, куда Москва может поставить оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть регионы и страны, которые подвержены риску ударов российским оружием со стороны третьих стран.
Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин сказал по этому вопросу то, что хотел сказать и «не нуждается в каком-то расширении». Песков назвал это «очень важным заявлением», говорящим о том, что на поставки Украине дальнобойного оружия «не могут остаться без последствий».
В среду, 5 июня, во время общения с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Конкретные регионы, куда Москва может поставить оружие, Путин не назвал.
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