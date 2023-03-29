Песков заявил, что целей СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом

По его словам, в случае с Украиной достичь целей политико-дипломатическими способами невозможно.

«Цели России... могут достигаться различными путями... если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения СВО», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что главные требования России - это безопасность людей в новых регионах и безопасность страны в целом.

Ранее в МИД РФ заявили, что спецоперация будет продолжаться до полного устранения угроз безопасности России, исходящих с территории Украины, сообщает НСН.

