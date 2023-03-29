Патрушев заявил о поддержке Украины 50 странами из коалиции «Рамштайн»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на стороне Украины в вооруженном конфликте сейчас участвуют 50 стран, входящих в коалицию «Рамштайн». Об этом он сообщил во время встречи секретарей Совбезов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, передает «Интерфакс».

По словам Патрушева, речь идет о государствах, поставляющих оружие и военную технику Киеву, а также обучающих украинских военнослужащих.