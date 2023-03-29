Патрушев заявил о поддержке Украины 50 странами из коалиции «Рамштайн»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на стороне Украины в вооруженном конфликте сейчас участвуют 50 стран, входящих в коалицию «Рамштайн». Об этом он сообщил во время встречи секретарей Совбезов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, передает «Интерфакс».

По словам Патрушева, речь идет о государствах, поставляющих оружие и военную технику Киеву, а также обучающих украинских военнослужащих.

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По мнению Патрушева, несмотря на поддержку Украины западными союзниками, Россия достигнет всех целей спецоперации. Секретарь Совбеза обозначил их как «демилитаризация и денацификация Украины» и «обеспечение своей территориальной целостности и безопасности населения».

19 марта глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что представители 51 страны выразили готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНиколай Патрушев

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