Патрушев заявил о поддержке Украины 50 странами из коалиции «Рамштайн»
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на стороне Украины в вооруженном конфликте сейчас участвуют 50 стран, входящих в коалицию «Рамштайн». Об этом он сообщил во время встречи секретарей Совбезов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, передает «Интерфакс».
По словам Патрушева, речь идет о государствах, поставляющих оружие и военную технику Киеву, а также обучающих украинских военнослужащих.
По мнению Патрушева, несмотря на поддержку Украины западными союзниками, Россия достигнет всех целей спецоперации. Секретарь Совбеза обозначил их как «демилитаризация и денацификация Украины» и «обеспечение своей территориальной целостности и безопасности населения».
19 марта глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что представители 51 страны выразили готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
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