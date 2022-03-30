Песков заявил, что «Сталинградов» на Украине быть не должно

Комментируя призывы идти до конца он подчеркнул, что «Сталинградов в календаре нет и быть не должно».

«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Продолжаем работать», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что позиция российской стороны хороша известна, она «логична и имеет прочную подоснову».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надо «зайти в Киев и забрать Киев». Он подчеркнул, что не следует останавливаться - «необходимо завершить начатое».

