Песков заявил, что «Сталинградов» на Украине быть не должно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на спецоперации ВС РФ на Украине не должно быть эмоций - их нужно оставить недругам, сообщает РИА Новости.
Комментируя призывы идти до конца он подчеркнул, что «Сталинградов в календаре нет и быть не должно».
«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Продолжаем работать», - отметил представитель Кремля.
Он добавил, что позиция российской стороны хороша известна, она «логична и имеет прочную подоснову».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надо «зайти в Киев и забрать Киев». Он подчеркнул, что не следует останавливаться - «необходимо завершить начатое».
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