Кадыров призвал «забрать Киев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надо «зайти в Киев и забрать Киев», сообщает РИА Новости.

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Выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном он подчеркнул, что не следует останавливаться - «необходимо завершить начатое».

«Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок... И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама», - подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что от переговоров российской и украинской делегаций в Турции «никакого толку не будет», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:КиевУкраинаРамзан Кадыров
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