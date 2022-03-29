Кадыров призвал «забрать Киев»

Выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном он подчеркнул, что не следует останавливаться - «необходимо завершить начатое».

«Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок... И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама», - подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что от переговоров российской и украинской делегаций в Турции «никакого толку не будет», сообщает RT.

