Песков заявил, что Россия не крала никакого зерна
23 июня 202213:03
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что Россия украла украинское зерно, сообщает РИА Новости.
Комментируя звучащие со стороны Украины и Запада обвинения в якобы «краже» зерна, он отметил, что Россия не совершала ничего подобного.
«Россия не крала никакого зерна», - заключил представитель Кремля.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано призвал все страны передпокупкой зерна выяснять его происхождение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru