Песков заявил, что Россия не крала никакого зерна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что Россия украла украинское зерно, сообщает РИА Новости.

Лавров опроверг заявления украинского журналиста, обвинившего Россию в «воровстве» зерна

Комментируя звучащие со стороны Украины и Запада обвинения в якобы «краже» зерна, он отметил, что Россия не совершала ничего подобного.

«Россия не крала никакого зерна», - заключил представитель Кремля.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано призвал все страны передпокупкой зерна выяснять его происхождение.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЗерноРоссияУкраинаДмитрий Песков
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