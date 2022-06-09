В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано призвал все страны передпокупкой зерна выяснять его происхождение, сообщает ТАСС.
На брифинге в Брюсселе он заявил, что по информации внешнеполитической службы ЕС, Египет отказался от покупки зерна, которое Каиру якобы предлагала Россия.
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять, происхождение зерна», - подчеркнул Стано.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России занимаются шантажом, а не помогают урегулированию мирового зернового кризиса.
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