В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно

На брифинге в Брюсселе он заявил, что по информации внешнеполитической службы ЕС, Египет отказался от покупки зерна, которое Каиру якобы предлагала Россия.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять, происхождение зерна», - подчеркнул Стано.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России занимаются шантажом, а не помогают урегулированию мирового зернового кризиса.