Лавров опроверг заявления украинского журналиста, обвинившего Россию в «воровстве» зерна

Отвечая на вопрос сотрудника украинского Общественного телевидения, который обвинил Москву в «воровстве» на Украине зерна и других товаров, он предположил, что у России совсем другие цели.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю - мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима», - подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать разрешение на выход иностранных и украинских судов в Чёрное море.

Ранее Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Украина готова самостоятельно «экспортировать на 100% всего, что у неё есть», и не намерена пускать российские корабли в украинские порты.

