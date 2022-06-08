Лавров опроверг заявления украинского журналиста, обвинившего Россию в «воровстве» зерна

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не препятствует транспортировке зерна в из Украины в пункты назначения, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос сотрудника украинского Общественного телевидения, который обвинил Москву в «воровстве» на Украине зерна и других товаров, он предположил, что у России совсем другие цели.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю - мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима», - подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать разрешение на выход иностранных и украинских судов в Чёрное море.

Ранее Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Украина готова самостоятельно «экспортировать на 100% всего, что у неё есть», и не намерена пускать российские корабли в украинские порты.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияУкраинаЗерноМИД РФСергей Лавров
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