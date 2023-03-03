Песков заявил, что решений о военном положении на границе с Украиной не принималось
Решений о введении военного положения на границе России и Украины не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне после инцидента с вылазкой украинских диверсантов в Брянской области глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в ряде регионов регионах военное положение и максимальный уровень реагирования.
Комментируя инициативу, представитель Кремля отметил, что это прерогатива президента.
«Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось», — подчеркнул Песков.
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