Песков заявил, что решений о военном положении на границе с Украиной не принималось

Решений о введении военного положения на границе России и Украины не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Накануне после инцидента с вылазкой украинских диверсантов в Брянской области глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в ряде регионов регионах военное положение и максимальный уровень реагирования.

Комментируя инициативу, представитель Кремля отметил, что это прерогатива президента.

«Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось», — подчеркнул Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаВоенное ПоложениеРегионыДмитрий Песков
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