Песков заявил, что на переговорах с Украиной предстоит долгая работа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «пока не могут констатировать каких-то прорывов» по итогам очного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
По его словам, делегациям ещё предстоит долгая работа.
«Украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. Это позитивный фактор», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что глава российской делегации Владимир Мединский дополнительно разъяснит президенту РФ Владимиру Путину итоги встречи в Стамбуле.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что итоги переговоров России и Украины в Стамбуле следует оценивать осторожно.
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