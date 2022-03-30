Песков заявил, что на переговорах с Украиной предстоит долгая работа

По его словам, делегациям ещё предстоит долгая работа.

«Украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. Это позитивный фактор», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что глава российской делегации Владимир Мединский дополнительно разъяснит президенту РФ Владимиру Путину итоги встречи в Стамбуле.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что итоги переговоров России и Украины в Стамбуле следует оценивать осторожно.

