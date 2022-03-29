Кадыров: Российско-украинские переговоры в Турции не принесут ощутимого результата
Переговоры России и Украины в Турции не принесут ощутимого результата, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующая аудиозапись опубликована в Telegram-канале главы республики.
«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — считает Кадыров.
Очередной очный раунд российско-украинских переговоров начался во вторник в Стамбуле. Встреча проходит во дворце Долмабахче, обсуждения будут продолжаться в среду.
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