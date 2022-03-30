Столтенберг оценил итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Встреча российской и украинской делегации состоялась накануне. В частности, на переговорах РФ сообщила о решении сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

«Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций», — призвал Столтенберг.

Генсек НАТО выразил мнение, что решение Москвы пересмотреть планы в соответствии с развитием конфликта можно объяснить тем, что РФ недооценила украинские силы и переоценила свои собственные.

