Столтенберг оценил итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле
Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле следует оценивать осторожно, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью изданию Le Monde.
Встреча российской и украинской делегации состоялась накануне. В частности, на переговорах РФ сообщила о решении сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
«Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций», — призвал Столтенберг.
Генсек НАТО выразил мнение, что решение Москвы пересмотреть планы в соответствии с развитием конфликта можно объяснить тем, что РФ недооценила украинские силы и переоценила свои собственные.
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