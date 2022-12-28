Песков заявил, что ещё рано говорить об ответе РФ на потолок цен на газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом потолка цен на газ, сообщает РИА Новости.

В Кремле объяснили, на какие контракты распространяются ответные меры по нефти

По его словам, говорить о каких-либо ответных мерах пока преждевременно.

«Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершён, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги. Пока об этом говорить преждевременно», - указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года Россия прекратит продавать нефть тем покупателям, которые будут прописывать в контрактах предельную цену на сырьё, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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