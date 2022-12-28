Песков заявил, что ещё рано говорить об ответе РФ на потолок цен на газ

По его словам, говорить о каких-либо ответных мерах пока преждевременно.

«Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершён, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги. Пока об этом говорить преждевременно», - указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года Россия прекратит продавать нефть тем покупателям, которые будут прописывать в контрактах предельную цену на сырьё, сообщает RT.