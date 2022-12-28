В Кремле объяснили, на какие контракты распространяются ответные меры по нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть распространяется и на действующие контракты, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что документ будет затрагивать действующие соглашения в том случае, если имеется ссылка на данный потолок.
«Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то конечно распространяется. Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что консультаций с членами ОПЕК+ не было, подписанию указа предшествовала «внутрироссийская экспертная проработка».
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года Россия прекратит продавать нефть тем покупателям, которые будут прописывать в контрактах предельную цену на сырьё, сообщает RT.
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