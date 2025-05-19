Песков: Добиваться целей СВО лучше дипломатическими методами
Осуществить цели специальной военной операции (СВО) лучше всего дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Он ответил, что Россия в любом случае решит все задачи СВО, но подчеркнул, что предпочтительнее действовать мирными средствами, а не военными.
Песков также подчеркнул, что Москва будет не против, если посредничество США в переговорах с Украиной поможет решить проблемы, которые спровоцировали начало конфликта. Он добавил, что Россия предпочтет такой вариант продолжению боевых действий.
Ранее Песков подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трамп, он состоится в 17 часов вечера по московскому времени 19 мая , напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru