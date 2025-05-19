Песков: Добиваться целей СВО лучше дипломатическими методами

Он ответил, что Россия в любом случае решит все задачи СВО, но подчеркнул, что предпочтительнее действовать мирными средствами, а не военными.

Песков также подчеркнул, что Москва будет не против, если посредничество США в переговорах с Украиной поможет решить проблемы, которые спровоцировали начало конфликта. Он добавил, что Россия предпочтет такой вариант продолжению боевых действий.

Ранее Песков подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трамп, он состоится в 17 часов вечера по московскому времени 19 мая , напоминает НСН.

