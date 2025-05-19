Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа в 17 часов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин проведет сегодня телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Он состоится в 17:00 по московскому времени.

Песков отметил важность этого разговора на фоне прошедшей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что встреча двух лидеров возможна после их личной договоренности об этом.