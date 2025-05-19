Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа в 17 часов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин проведет сегодня телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Он состоится в 17:00 по московскому времени.

Песков отметил важность этого разговора на фоне прошедшей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что встреча двух лидеров возможна после их личной договоренности об этом.

Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 19 мая созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, разговор запланирован на 17 часов по московскому времени. В соцсети Truth Social он рассказал, что желает обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, а также торговые вопросы. Песков до этого подтвердил подготовку разговора двух лидеров, но даты и время не называл.

Россия может подписать с американским лидером Дональдом Трампом документ, обязывающий США полностью прекратить любую поддержку Украины, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаТелефонный РазговорДональд ТрампВладимир Путин

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