Песков: Запад готов закрыть глаза на любые теракты, устраиваемые Киевом в России

Отвечая журналистам на вопрос об отсутствии осуждения теракта на Крымском мосту со стороны западных стран он указал, что Запад «не гнушается никаким молчанием».

«Это не новость, это было и раньше, и так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автомобильная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

