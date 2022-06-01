Песков: встреча Путина и Зеленского не исключена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но для этого необходимо подготовить некий документ, который лидеры могли бы финализировать, передает ТАСС.
По словам главы пресс-службы Кремля, работа над итоговым соглашением давно уже прекращена и до сих пор не возобновлена.
«Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена», - добавил Песков.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, что Москва и Киев были близки к подписанию мирного соглашения.
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