Песков: встреча Путина и Зеленского не исключена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но для этого необходимо подготовить некий документ, который лидеры могли бы финализировать, передает ТАСС.

По словам главы пресс-службы Кремля, работа над итоговым соглашением давно уже прекращена и до сих пор не возобновлена.