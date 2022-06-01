Матвиенко: РФ и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

По её словам, силы, которые осуществляют внешнее управление Киевом, не позволили пойти на подписание документа.

Как отметила спикер, главным условием договора было, что Украина останется «внеблоковым, нейтральным» государством. «Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

