Матвиенко: РФ и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

Москва и Киев были близки к подписанию мирного соглашения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Матвиенко: Россия открыта для переговоров с Украиной

По её словам, силы, которые осуществляют внешнее управление Киевом, не позволили пойти на подписание документа.

Как отметила спикер, главным условием договора было, что Украина останется «внеблоковым, нейтральным» государством. «Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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