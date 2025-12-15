Песков: Вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО является краеугольным
15 декабря 202513:14
Вопрос гарантий о неприсоединении Украины к НАТО является одним из краеугольных. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, данный вопрос должен обсуждаться в особом порядке.
«Конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу следует обдумать гарантии безопасности для Украины взамен членства страны в НАТО, сообщает Ura.ru.
