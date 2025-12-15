«Вовремя оповещать!»: Какие регионы могут остаться без связи в канун Нового года
Под угрозой остаться без мобильной связи не только Ленинградская область, где люди на днях сидели без интернета и света, но и близкие к линии боевого соприкосновения регионы, заявил НСН Денис Кусков.
В Ленобласти помимо отключения мобильной связи бывают перебои с электричеством в результате аварий и атак БПЛА, однако граждан об этом никак предварительно не извещают, в результате чего они остаются и без мобильной связи, и без света. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
Жители Санкт-Петербурга снова массово жалуются на отсутствие мобильного интернета, у многих не работает IP-телевидение (IPTV), следует из данных портала DownDetector404.ru. При этом сайты из белого списка работают не все. Также в пятницу губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в преддверии Нового года и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, не исключены вынужденные ограничения связи в регионе. Кусков рассказал, что сам был свидетелем подобной проблемы.
«Сейчас действительно возникает какая-то путаница, когда у разных операторов белые списки работают по-разному. Что касается IPTV, то надо понимать, что если люди смотрят его через мобильную связь, то, конечно же, оно работать не будет. Если они смотрят через проводную связь или Wi-Fi дома, то оно должно работать. Проблема в том, что, к сожалению, если мы берем Ленинградскую область, то на прошлой неделе я неоднократно был свидетелем того, что кроме неработающей мобильной связи, там были еще и проблемы с электричеством. В новогодние возникает перегрузка, мобильную связь просто больше используют, и случаются аварии. Таким образом отключается и проводная связь, а люди остаются один на один с праздничной елочкой, но с отсутствием какой-либо связи и света. Поэтому было бы неплохо, чтобы людей извещали о таких отключениях», - такое мнение выразил он.
Также собеседник НСН указал, что и о воздушной тревоге граждане узнают уже после ее прекращения.
«Сейчас в 99% случаев люди в Петербурге получают извещение о воздушной тревоге, когда она закончена. У властей есть все возможности через операторов ознакомить людей с такой информацией, чего сейчас, к сожалению, не происходит», - заметил он.
При этом Кусков отметил, что в канун Нового года и в сами новогодние праздники без связи могут остаться люди не только в Ленинградской области.
«Я думаю, что это коснется не только Ленинградской области, это может коснуться и других областей, как минимум тех, которые находятся ближе к линии боевого соприкосновения. Поэтому это могут быть как минимум несколько десятков регионов, а, может быть, и больше», - подытожил он.
Напомним, что ранее жители Смоленской области столкнулись с отключением мобильного интернета на неопределенный срок: власти региона связывали это с противодействием дронам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Простоквашино great again: Дядя Федор и компания вернулись в кино
- В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов
- Конкуренция и скидки: Как запуск такси от Wildberries изменит рынок перевозок
- Врач рассказала, кому могут навредить мандарины
- Кадыров заявил, что не желает жить до старости
- В Госдуме назвали возможные выборы на Украине крахом для Зеленского
- Мандарины назвали самым доступным источником витаминов для россиян
- «Подсмотреть ключевые слова»: Как пройти фильтр HR-нейросетей
- Совет Евросоюза обновил список санкций против России
- «Вовремя оповещать!»: Какие регионы могут остаться без связи в канун Нового года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru