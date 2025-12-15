В Ленобласти помимо отключения мобильной связи бывают перебои с электричеством в результате аварий и атак БПЛА, однако граждан об этом никак предварительно не извещают, в результате чего они остаются и без мобильной связи, и без света. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.

Жители Санкт-Петербурга снова массово жалуются на отсутствие мобильного интернета, у многих не работает IP-телевидение (IPTV), следует из данных портала DownDetector404.ru. При этом сайты из белого списка работают не все. Также в пятницу губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в преддверии Нового года и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, не исключены вынужденные ограничения связи в регионе. Кусков рассказал, что сам был свидетелем подобной проблемы.

«Сейчас действительно возникает какая-то путаница, когда у разных операторов белые списки работают по-разному. Что касается IPTV, то надо понимать, что если люди смотрят его через мобильную связь, то, конечно же, оно работать не будет. Если они смотрят через проводную связь или Wi-Fi дома, то оно должно работать. Проблема в том, что, к сожалению, если мы берем Ленинградскую область, то на прошлой неделе я неоднократно был свидетелем того, что кроме неработающей мобильной связи, там были еще и проблемы с электричеством. В новогодние возникает перегрузка, мобильную связь просто больше используют, и случаются аварии. Таким образом отключается и проводная связь, а люди остаются один на один с праздничной елочкой, но с отсутствием какой-либо связи и света. Поэтому было бы неплохо, чтобы людей извещали о таких отключениях», - такое мнение выразил он.