«Это прекрасно, так уже давно надо было сделать, очень хорошая тенденция. Раньше можно было до 7 килограммов, кошек иногда не пускали на рейс, потому что раскормили котенка. Есть и маленькие собаки, которые из-за любви хозяев немного раскормлены. Это пример для других авиакомпаний, чтобы тоже рассмотреть такой вариант. Когда животное будет рядом с хозяином, стресса будет меньше», - отметил он.

При этом врач подчеркнул, что готовить животного к такой поездке все равно придется.

«Чтобы минимизировать стресс для животных, надо в целом социализировать их. Собак, например, надо социализировать с детства. Когда приобретается щенок маленькой породы, многие хозяева не выходят на улицу, это правильно с точки зрения инфекций и так далее. С другой стороны, характер собаки формируется с двух до трех месяцев, после этого тяжело перевоспитывать собаку. Нужно брать животное с собой в общественные места, к друзьям, родственникам, нужно разрешать гостям также общаться с собакой. Есть 20 видов спорта с собаками, плюс выставки. У таких собак не будет стресса в самолете. А если собака сидит дома, у нее очень большой будет стресс. К переноске животное тоже должно привыкнуть, там должна быть привычная подстилка, его игрушка, также надо собаку покормить там, заранее приучать», - рассказал он.

Покупку переноски эксперты советуют осуществлять заранее, чтобы питомец успел к ней привыкнуть. При выборе переноски на маркетплейсах важно самостоятельно проверить указанные продавцами размеры и характеристики — универсальных стандартов не существует, передает «Радиоточка НСН».

