В Москве арестовали мужчину, ударившего блогера Карпову по ягодицам

Инцидент произошёл на станции «Бауманская», когда Карпова записывала ролик. По решению суда, за своё поведение Еремеев получил 15 суток ареста.

При этом саму Карпову и её подругу оштрафовали за нарушение правил поведения в общественном месте. Теперь им предстоит выплатить 25 тысяч и 20 тысяч рублей, соответственно.

Ранее сотрудники полиции задержали в московском метро блогера, который голым прогуливался по вестибюлям станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

