В Москве арестовали мужчину, ударившего блогера Карпову по ягодицам

Басманный суд Москвы признал Евгения Еремеева, который в метро шлёпнул по ягодицам блогера Ксению Карпову, виновным в хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл на станции «Бауманская», когда Карпова записывала ролик. По решению суда, за своё поведение Еремеев получил 15 суток ареста.

При этом саму Карпову и её подругу оштрафовали за нарушение правил поведения в общественном месте. Теперь им предстоит выплатить 25 тысяч и 20 тысяч рублей, соответственно.

Ранее сотрудники полиции задержали в московском метро блогера, который голым прогуливался по вестибюлям станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

