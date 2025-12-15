«Подсмотреть ключевые слова»: Как пройти фильтр HR-нейросетей
HR-специалисты сегодня регулярно пользуются нейросетями — искусственный интеллект помогает им при подборе кандидатов, отборе резюме и анализе собеседований, но в этом есть и минусы, сказал НСН Гарри Мурадян.
Помощь нейросетей ускоряет работу HR-специалистов, но, с другой стороны, достойные кандидаты могут не пройти фильтр нейросетей. Об этом НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
На российском рынке труда появилась новая практика: HR-специалисты прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ) для заполнения карточки вакансии и отсеивания потока резюме, сообщил портал Readovka. Так, один из соискателей обнаружил характерный для нейросетей абзац: «Если надо, могу сделать еще более жесткую версию, чтобы отсеять 90% рынка и оставить только топов». Мурадян пояснил, в каких случаях HR-специалисты пользуются ИИ.
«Действительно, HR-специалисты регулярно используют в работе ИИ. Он применяется в нескольких направлениях. Одно из них — это подбор кандидатов. Сюда входит написание шаблонов для ответов и приглашений, описание вакансий и их преимуществ с призывом прийти на собеседование. Нейросети используются для саммари (анализа) собеседований — туда выгружается видео того, как прошло интервью с основными тезисами. Также ИИ применяют для отказа соискателю в собеседовании. Это хорошо, поскольку так больше людей по факту получают ответ. Кроме того, часто им пользуются для отбора резюме, когда идет первичный осмотр. С одной стороны, это хорошо, потому что быстрее можно обработать большое количество откликов и дать обратную связь, с другой стороны, реально достойные кандидаты могут не попасть в эту “воронку” из-за небольшого недочета», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН также раскрыл секреты правильного составления резюме.
«Чтобы пройти через фильтр ИИ, нужно сделать несколько вещей: проанализировать ряд вакансий, которые являются целевыми и подходят, вытащить оттуда ключевые слова и смыслы и добавить их к себе в резюме, а также подсмотреть у конкурентов лучшие практики составления резюме и выписать оттуда удачные слова, словесные конструкции и предложения. Так можно максимизировать свои шансы быть рассмотренными и получить отклик», — подытожил он.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что никаких решений, связанных с приемом на работу или увольнением, нейросеть на сегодняшний день принять не может.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru