«Действительно, HR-специалисты регулярно используют в работе ИИ. Он применяется в нескольких направлениях. Одно из них — это подбор кандидатов. Сюда входит написание шаблонов для ответов и приглашений, описание вакансий и их преимуществ с призывом прийти на собеседование. Нейросети используются для саммари (анализа) собеседований — туда выгружается видео того, как прошло интервью с основными тезисами. Также ИИ применяют для отказа соискателю в собеседовании. Это хорошо, поскольку так больше людей по факту получают ответ. Кроме того, часто им пользуются для отбора резюме, когда идет первичный осмотр. С одной стороны, это хорошо, потому что быстрее можно обработать большое количество откликов и дать обратную связь, с другой стороны, реально достойные кандидаты могут не попасть в эту “воронку” из-за небольшого недочета», — сказал Мурадян.

Собеседник НСН также раскрыл секреты правильного составления резюме.

«Чтобы пройти через фильтр ИИ, нужно сделать несколько вещей: проанализировать ряд вакансий, которые являются целевыми и подходят, вытащить оттуда ключевые слова и смыслы и добавить их к себе в резюме, а также подсмотреть у конкурентов лучшие практики составления резюме и выписать оттуда удачные слова, словесные конструкции и предложения. Так можно максимизировать свои шансы быть рассмотренными и получить отклик», — подытожил он.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что никаких решений, связанных с приемом на работу или увольнением, нейросеть на сегодняшний день принять не может.

