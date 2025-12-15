Дочь Оганезова назвала причину его смерти

Она отметила, что компизитор долгое время боролся с онкологией.

Оганезов умер 13 декабря в возрасте 84 лет, пишет RT. До своего 85-летия он не дожил 12 дней.

В соцсетях артиста сообщили, что похоронят его в США, где он жил и лечился в последние годы. Прощание с Оганезовым пройдёт 16 декабря в Нью-Йорке.