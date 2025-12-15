Дочь Оганезова назвала причину его смерти

Причиной смерти народного артиста России Левона Оганезова стал рак почки. Об этом сайту aif.ru рассказала его дочь Мария Шкловер.

Она отметила, что компизитор долгое время боролся с онкологией.

Оганезов умер 13 декабря в возрасте 84 лет, пишет RT. До своего 85-летия он не дожил 12 дней.

В соцсетях артиста сообщили, что похоронят его в США, где он жил и лечился в последние годы. Прощание с Оганезовым пройдёт 16 декабря в Нью-Йорке.

