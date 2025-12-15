Дочь Оганезова назвала причину его смерти
15 декабря 202514:15
Причиной смерти народного артиста России Левона Оганезова стал рак почки. Об этом сайту aif.ru рассказала его дочь Мария Шкловер.
Она отметила, что компизитор долгое время боролся с онкологией.
Оганезов умер 13 декабря в возрасте 84 лет, пишет RT. До своего 85-летия он не дожил 12 дней.
В соцсетях артиста сообщили, что похоронят его в США, где он жил и лечился в последние годы. Прощание с Оганезовым пройдёт 16 декабря в Нью-Йорке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов
- Конкуренция и скидки: Как запуск такси от Wildberries изменит рынок перевозок
- Врач рассказала, кому могут навредить мандарины
- Кадыров заявил, что не желает жить до старости
- В Госдуме назвали возможные выборы на Украине крахом для Зеленского
- Мандарины назвали самым доступным источником витаминов для россиян
- «Подсмотреть ключевые слова»: Как пройти фильтр HR-нейросетей
- Совет Евросоюза обновил список санкций против России
- «Вовремя оповещать!»: Какие регионы могут остаться без связи в канун Нового года
- Дочь Оганезова назвала причину его смерти
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru