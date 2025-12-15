Вес питомца не должен превышать допустимые нормы, а всего в лайнере может оказаться не больше четырех пушистых питомцев, чтобы не спровоцировать аллергии, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН.

Авиакомпания «Победа» разрешила перевозить домашних животных в салоне самолета. Главное условие для того, чтобы воспользоваться услугой «Питомец на кресле» — животное должно сидеть у окна и в специальной переноске определенных размеров. Уточняется, что вес питомца вместе с переноской не должен превышать 15 килограмм. Сопровождающий обязан лететь рядом на кресле по центру. Герасимов отметил, что есть и дополнительные условия безопасности, которые необходимо соблюдать.