Каких питомцев не получится перевезти «Победой»
Далеко не всех животных разрешено допускать в салон самолета, заявил НСН Павел Герасимов.
Вес питомца не должен превышать допустимые нормы, а всего в лайнере может оказаться не больше четырех пушистых питомцев, чтобы не спровоцировать аллергии, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН.
Авиакомпания «Победа» разрешила перевозить домашних животных в салоне самолета. Главное условие для того, чтобы воспользоваться услугой «Питомец на кресле» — животное должно сидеть у окна и в специальной переноске определенных размеров. Уточняется, что вес питомца вместе с переноской не должен превышать 15 килограмм. Сопровождающий обязан лететь рядом на кресле по центру. Герасимов отметил, что есть и дополнительные условия безопасности, которые необходимо соблюдать.
«Не каждого питомца можно перевезти. Есть ограничения по весу вместе с переноской. Никакую овчарку 35 килограммов туда посадить нельзя — это уже маленький человек. Также возникают вопросы по циркуляции воздуха в самолете. Есть международные нормы, согласно которым регламентируется, сколько животных может находиться на борту, чтобы их шерсть не мешала проветриванию. В Boeing 737-800 таких может оказаться в салоне не более четырех особей. Это максимальное значение, при котором можно разместить пассажиров так, чтобы обезопасить тех, у кого может быть аллергия на животных. Что касается цены, то, учитывая ценовую политику “Победы”, стоимость перевозки может оказаться больше, чем билет на самолет. Однако те, кому это необходимо, все равно будут доплачивать», — отметил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев поделился с НСН, как сэкономить на покупке авиабилетов перед Новым годом.
