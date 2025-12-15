Песков: Путин против «временных передышек» по Украине

По его словам, Путин открыт к серьёзным решениям по Украине, но не к каким-либо уловкам.

«Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что США проявляют заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

