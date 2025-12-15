Песков: Путин против «временных передышек» по Украине
15 декабря 202513:35
Президент РФ Владимир Путин открыт к миру. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин открыт к серьёзным решениям по Украине, но не к каким-либо уловкам.
«Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что США проявляют заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
