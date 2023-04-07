Песков: Военные отслеживают заявления США о скором наступлении Украины
Высказывания со стороны США о скором контрнаступлении Украины тщательно отслеживаются российскими военными. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что военные учитывают их при планировании продолжения специальной военной операции.
Ранее Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности. Затем, указывал он, они планируют нарушить логистические цепочки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru