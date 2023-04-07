Госсекретарь США обозначил сроки начала наступления ВСУ

Госсекретарь также пояснил, что партнеры Украины преследуют две цели: стремятся помочь в организации наступления ВСУ, а также увеличить потенциал страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Блинкен подчеркнул, что до тех пор, пока Москва не сменит вектор своей политики, Вашингтон и другие страны Запада будут продолжать оказывать невиданное прежде давление посредством санкционных мер и экспортного контроля.

Заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ. О этом ранее завил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. Причём. По его словам, этого наступления сам же Киев и опасается.

