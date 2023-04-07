Госсекретарь США обозначил сроки начала наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины, скорее всего, начнут контрнаступление в течение нескольких ближайших недель. Такие сроки обозначил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью Funke.
При этом, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в вопросе возможного возвращения Крыма под контроль Киева украинским властям необходимо учесть позицию самого населения.
«Президент Владимир Зеленский должен быть открыт для воли украинцев», — заявил Блинкен.
Госсекретарь также пояснил, что партнеры Украины преследуют две цели: стремятся помочь в организации наступления ВСУ, а также увеличить потенциал страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Блинкен подчеркнул, что до тех пор, пока Москва не сменит вектор своей политики, Вашингтон и другие страны Запада будут продолжать оказывать невиданное прежде давление посредством санкционных мер и экспортного контроля.
Заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ. О этом ранее завил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. Причём. По его словам, этого наступления сам же Киев и опасается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru