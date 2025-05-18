Умер клавишник группировки «Ленинград» и МакSим Дмитрий Иванов

«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант - клавишник Дима Иванов», - написала она в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певица подчеркнула, что все члены команды до последнего верили в его выздоровление, но, к сожалению — чуда не произошло.

Состояние здоровья 41-летнего артиста стало критическим в начале мая: после обширного инсульта он впал в кому. Врачи прилагали максимальные усилия, чтобы спасти ему жизнь, однако воздерживались от прогнозов, подчеркивая сложность его состояния. Близкие и коллеги Дмитрия до самого конца не теряли надежды, что он поправится.

Долгое время Дмитрий был участником «Ленинграда», но в апреле он официально объявил о своем уходе из коллектива. В последние годы артист активно сотрудничал с певицей МакSим.

