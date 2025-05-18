Умер клавишник группировки «Ленинград» и МакSим Дмитрий Иванов
Певица МакSим (Марина Максимова) сообщила о кончине клавишника из её команды Дмитрия Иванова.
«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант - клавишник Дима Иванов», - написала она в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Певица подчеркнула, что все члены команды до последнего верили в его выздоровление, но, к сожалению — чуда не произошло.
Состояние здоровья 41-летнего артиста стало критическим в начале мая: после обширного инсульта он впал в кому. Врачи прилагали максимальные усилия, чтобы спасти ему жизнь, однако воздерживались от прогнозов, подчеркивая сложность его состояния. Близкие и коллеги Дмитрия до самого конца не теряли надежды, что он поправится.
Долгое время Дмитрий был участником «Ленинграда», но в апреле он официально объявил о своем уходе из коллектива. В последние годы артист активно сотрудничал с певицей МакSим.
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