Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи в итальянской в Имоле - седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1».

Чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет

Нидерландский пилот одержал свою вторую победу в сезоне. Второе место занял британец Ландо Норрис из «Макларена», третьим финишировал Оскар Пиастри, также представляющий «Макларен».

Лидером личного зачёта остаётся Оскар Пиастри с 146 очками. На второй позиции — Ландо Норрис с 133 баллами, замыкает тройку Макс Ферстаппен, у которого 124 очка.

В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» с 279 очками. На второй строчке идёт «Мерседес» (147), третьими расположились «Ред Булл» с 130 баллами.

Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при Монако - пройдет 23-25 мая в Монте-Карло.

13 мая главному автоспортивному чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет, напоминает НСН.

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ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:АвтогонкиСпортФормула-1

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