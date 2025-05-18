Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

Нидерландский пилот одержал свою вторую победу в сезоне. Второе место занял британец Ландо Норрис из «Макларена», третьим финишировал Оскар Пиастри, также представляющий «Макларен».



Лидером личного зачёта остаётся Оскар Пиастри с 146 очками. На второй позиции — Ландо Норрис с 133 баллами, замыкает тройку Макс Ферстаппен, у которого 124 очка.



В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» с 279 очками. На второй строчке идёт «Мерседес» (147), третьими расположились «Ред Булл» с 130 баллами.

Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при Монако - пройдет 23-25 мая в Монте-Карло.

13 мая главному автоспортивному чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет, напоминает НСН.

