Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи в итальянской в Имоле - седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1».
Нидерландский пилот одержал свою вторую победу в сезоне. Второе место занял британец Ландо Норрис из «Макларена», третьим финишировал Оскар Пиастри, также представляющий «Макларен».
Лидером личного зачёта остаётся Оскар Пиастри с 146 очками. На второй позиции — Ландо Норрис с 133 баллами, замыкает тройку Макс Ферстаппен, у которого 124 очка.
В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» с 279 очками. На второй строчке идёт «Мерседес» (147), третьими расположились «Ред Булл» с 130 баллами.
Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при Монако - пройдет 23-25 мая в Монте-Карло.
13 мая главному автоспортивному чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»
- Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Заборского
- Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на стадионе
- Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая
- Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе
- Роскачество: В салонах сотовой связи могут тайно оформить сим-карту на клиента
- Президент Ирана: Запад будет сталкивать Ближнего Востока друг с другом
- Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции
- «Спартак» на выезде победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
- IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru