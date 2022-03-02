Песков: В Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию

В Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине «хирургически»

По его словам, Москва просчитывала реакцию от «самого легкого до самого жесткого» градуса.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля предположил, что российская военная спецоперация на Украине будет завершена в течение трех-четырех дней, после чего в очищенной от нацистов стране пройдут новые выборы.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссия
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