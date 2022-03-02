Песков: В Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию

По его словам, Москва просчитывала реакцию от «самого легкого до самого жесткого» градуса.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля предположил, что российская военная спецоперация на Украине будет завершена в течение трех-четырех дней, после чего в очищенной от нацистов стране пройдут новые выборы.

