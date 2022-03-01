Лукашенко заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине «хирургически»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что Россия «хирургически» проводит спецоперацию в Украине — военные следят, чтобы не пострадали мирные жители. Видео с выступлением Лукашенко на расширенном заседании Совбеза опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко опасается разрастания конфликта на Украине в планетарный

В ходе заседания белорусский лидер сам показывал на карте, как развивается ситуация на Украине.

Кроме того, Лукашенко добавил, что самое страшное, если русские будут терпеть.

«Я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть, терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, к ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все, ты не успеешь даже с Украины сбежать», — подчеркнул Лукашенко.

По заявлению Минобороны РФ, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре Украины, мирным жителям ничего не угрожает.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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