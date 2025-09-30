Песков: В Кремле негативно оценивают заявления о возможных ударах вглубь РФ

В Кремле негативно воспринимают заявления Киева о возможности ВСУ наносить удары вглубь территории России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский пообещал блэкаут Москве

По его словам, заявление не новое, в Москве слышали «много таких бравад».

«Однако ситуация на линии фронтов совсем иная, там бравады нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее представитель президента США Кит Келлог заявил, что Белый дом не препятствует ударам Украины вглубь территории России, пишут «Известия».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
