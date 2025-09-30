«Занятия музыкой при условии интереса ребенка – это действительно классный способ воспитания эстетического вкуса, поиска единомышленников, интеллектуального развития. Регулярные занятия тренируют память, внимание, мышление, воображение. Игра на инструменте задействует оба полушария мозга, что создает уникальные нейронные связи. Освоение даже небольшого произведения дает уверенность в себе и снижает тревожность. Музыка — это язык эмоций. Благодаря ей ребенок учится распознавать, выражать и регулировать свои чувства (радость, грусть, напряжение). Также музыка помогает выплеснуть негативные эмоции (например, барабаны помогут снизить гнев, нежная мелодия - прожить грусть)», - рассказала она.

Психолог также объяснила, как выбрать для ребенка музыкальный инструмент.

«Ориентируйтесь на характер ребенка, его способности и, главное, интерес. Полностью полагаться только на него рискованно, так как детские интересы могут быть сиюминутными и основанными на внешнем впечатлении (например, "я хочу саксофон, как у того дяди в клипе"). Нужно учесть возраст. Маленькому ребенку не подойдет большой духовой инструмент или контрабас. Скрипка или фортепиано часто более доступны. Также оцениваем темперамент. Гиперактивному ребенку может быть сложно свыкнуться с долгими сидячими занятиям, но может подойти более "энергичный" инструмент (например, ударные). Спокойному и усидчивому ребенку, наоборот, понравится кропотливая работа над сложными произведениями. Проконсультируйтесь с педагогом, который может оценить данные ребенка. Чтобы понять, что ребенку больше по душе, чаще ходите вместе на концерты, посмотрите видео, посетите "дни открытых дверей" в музыкальной школе», - пояснила специалист.

По ее словам, музыка должна стать для ребенка не просто уроком, а чем-то приятным.

«Главная задача — чтобы музыка ассоциировалась с радостью, а не с принуждением и скучной обязанностью. Слушайте разнообразную музыку дома, пойте, ходите на живые концерты. Покажите, что музыка — это часть жизни, а не только урок. Поддерживайте и празднуйте маленькие победы. Похвалите за выученную новую ноту, за правильную постановку руки. Избегайте критики», - добавила собеседница НСН.

Водить к психологам нужно не детей, а их родителей, заявила клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская в пресс-центре.

