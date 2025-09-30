В Польше задержали подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках»

Отмечается, что мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного судом в ФРГ. Его передали окружной прокуратуре в Варшаве.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Владимир Ж., который является инструктором по дайвингу, отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, где спустился под воду и установил взрывчатку.

Как пишет RT, решается вопрос об экстрадиции мужчины в Германию. Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий считает, что оснований для этого нет.

Ранее в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрывам «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».