В Польше задержали подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках»
Украинец Владимир Ж., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводах «Северный поток», был задержан польскими правоохранителями. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного судом в ФРГ. Его передали окружной прокуратуре в Варшаве.
По версии следствия, в сентябре 2022 года Владимир Ж., который является инструктором по дайвингу, отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, где спустился под воду и установил взрывчатку.
Как пишет RT, решается вопрос об экстрадиции мужчины в Германию. Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий считает, что оснований для этого нет.
Ранее в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрывам «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
