Песков: В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

"Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы также, как и все, не знаем, о чем идет речь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассказал ли Лукашенко Путину в ходе переговоров о сути этого решения.

17 апреля Лукашенко сказал журналистам во время республиканского субботника, что скоро озвучит одно из самых "принципиальных решений за четверть века". Он подчеркнул, что "это будет очень серьезно", не уточнив при этом тему заявления.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала мнение, что Лукашенко покинет президентский пост весной.

