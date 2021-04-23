Песков: В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не пролили свет на анонсированное белорусским лидером «принципиальное решение», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко пообещал, что в ближайшее время озвучит одно из самых "принципиальных решений за четверть века".

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"Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы также, как и все, не знаем, о чем идет речь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассказал ли Лукашенко Путину в ходе переговоров о сути этого решения.

17 апреля Лукашенко сказал журналистам во время республиканского субботника, что скоро озвучит одно из самых "принципиальных решений за четверть века". Он подчеркнул, что "это будет очень серьезно", не уточнив при этом тему заявления.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала мнение, что Лукашенко покинет президентский пост весной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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