Лукашенко анонсировал одно из принципиальных решений за 25 лет президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что идет подготовка «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».

Анонс президента разместил Telegram-канал «Пул Первого».

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«В ближайшее время... я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства», - заявил глава Белоруссии.

По его словам, идет подготовка к оглашению президентского декрета.

«Поэтому даже если меня не будет (я так по-народному говорю: «только через мой труп»), у них ничего не получится», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что приоритетом для всех политических партий в республике должны быть суверенитет государства и защита интересов народа, сообщает пресс-служба главы государства.

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ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияАлександр Лукашенко
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