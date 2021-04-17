Лукашенко анонсировал одно из принципиальных решений за 25 лет президентства

«В ближайшее время... я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства», - заявил глава Белоруссии.

По его словам, идет подготовка к оглашению президентского декрета.

«Поэтому даже если меня не будет (я так по-народному говорю: «только через мой труп»), у них ничего не получится», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что приоритетом для всех политических партий в республике должны быть суверенитет государства и защита интересов народа, сообщает пресс-служба главы государства.

