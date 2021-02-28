Тихановская назвала срок ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», - заявила Тихановская.

Она пояснила, что белорусская оппозиция рассчитывает на то, что усилится давление на власть внутри страны и поддержку со стороны США и Евросоюза.

«Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать - разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», - полагает кэкс-кандидат в президенты Белоруссии.

Массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов и длились несколько месяцев. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.

