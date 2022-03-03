Песков: в Кремле не планируют национализировать имущество иностранцев
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют заниматься национализацией имущества иностранцев.
«Все вопросы, связанные с санкциями и с минимизацией ущерба от них рассматриваются в оперативном штабе в правительстве, которым руководит Михаил Мишустин», - отметил Песков.
Так он прокомментировал слова зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, который ранее заявил, что Россия будет отвечать симметрично в случае реализации угроз Запада по аресту средств всех россиян за рубежом. Медведев предложил, в частности, провести национализацию имущества «тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».
Ранее Песков заявил, что в Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
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