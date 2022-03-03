Песков: в Кремле не планируют национализировать имущество иностранцев

Так он прокомментировал слова зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, который ранее заявил, что Россия будет отвечать симметрично в случае реализации угроз Запада по аресту средств всех россиян за рубежом. Медведев предложил, в частности, провести национализацию имущества «тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

Ранее Песков заявил, что в Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

