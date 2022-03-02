В Кремле отреагировали на рост числа стран, вводящих санкции против России
Все страны, решившие ввести санкции против России, являются недружественными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, расширение списка недружественных стран на фоне новых санкций является вторичным моментом.
Как ранее заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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