Песков уточнил детали переговоров с участием Путина и Эрдогана
29 мая 202218:50
Беседа президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая запланирована в двухстороннем формате, без главы Украины Владимира Зеленского. Такие уточнения дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков агентству «Интерфакс».
«Двусторонний (формат)», - пояснил пресс-секретарь президента.
Ранее в воскресенье Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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29 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru