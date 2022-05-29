Песков уточнил детали переговоров с участием Путина и Эрдогана

Беседа президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая запланирована в двухстороннем формате, без главы Украины Владимира Зеленского. Такие уточнения дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков агентству «Интерфакс».

Эрдоган заявил, что Турция не будет участвовать в «шоу по Украине»

«Двусторонний (формат)», - пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее в воскресенье Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияТурция
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