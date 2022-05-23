Эрдоган заявил, что Турция не будет участвовать в «шоу по Украине»

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не станет участвовать в «шоу по Украине» и продолжит отношения с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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