Песков раскрыл планы Путина и Эрдогана о переговорах 30 мая
Президенты России и Турции Владимир Путин Реджеп Эрдоган проведут переговоры 30 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.
«Да», — заявил Песков, отвечая на вопрос о планах проведения переговоров лидеров двух стран.
Таким образом Песков подтвердил заявление Эрдогана, который ранее сообщил о намерении провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Анкара рассчитывает на скорое установление мира между Москвой и Киевом после переговоров. Хотя Эрдоган признал, что, надеясь на мирный исход конфликта, в Турции понимают - украинский кризис усугубляется, пишет Газета.ru.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет участвовать в «шоу по Украине» и продолжит отношения с РФ. Об этом сообщает ТАСС.
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