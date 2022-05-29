Песков раскрыл планы Путина и Эрдогана о переговорах 30 мая

«Да», — заявил Песков, отвечая на вопрос о планах проведения переговоров лидеров двух стран.

Таким образом Песков подтвердил заявление Эрдогана, который ранее сообщил о намерении провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Анкара рассчитывает на скорое установление мира между Москвой и Киевом после переговоров. Хотя Эрдоган признал, что, надеясь на мирный исход конфликта, в Турции понимают - украинский кризис усугубляется, пишет Газета.ru.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет участвовать в «шоу по Украине» и продолжит отношения с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

