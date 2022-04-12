Путин: завершение спецоперации зависит от интенсивности боевых действий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки окончания спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что ему часто задают вопрос, можно ли завершить спецоперацию скорее. По словам президента, это зависит от интенсивности военных действий.

Также Путин добавил, что основной задачей сейчас является выполнение намеченных целей.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





