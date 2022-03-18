На Украине заочно арестовали Виктора Медведчука

Украинский оппозиционер, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заочно арестован в пятницу по решению судьи Лычаковского районного суда Львова, сообщает ТАСС.

Как заявили в Государственном бюро расследований Украины, суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в соответствии с частью 6 статьи 193 Уголовно-процессуального кодекса республики.

По мнению СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством республики.

Ранее адвокат Медведчука объяснила его бегство из-под домашнего ареста.

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ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
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