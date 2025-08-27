Песков: Усилия Трампа действительно могут помочь в урегулировании на Украине
27 августа 202513:24
Россия высоко ценит миротворческие усилия со стороны президента США Дональда Трампа в урегулировании на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва надеется на то, что американский лидер продолжит прилагать свои посреднические усилия.
«Мы считаем, что эти усилия... действительно способны помочь в урегулировании... не нами спровоцированного конфликта», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, так как желает «увидеть сделку», сообщает RT.
