Песков: Усилия Трампа действительно могут помочь в урегулировании на Украине

По его словам, Москва надеется на то, что американский лидер продолжит прилагать свои посреднические усилия.

«Мы считаем, что эти усилия... действительно способны помочь в урегулировании... не нами спровоцированного конфликта», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, так как желает «увидеть сделку», сообщает RT.