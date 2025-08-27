Песков назвал важнейшую тему в украинском урегулировании

По его словам, эта тема «всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов» в том или ином виде.

При этом он отметил, что в Кремле не хотели бы публично её обусжать.

«Считаем это неполезным для общей результативности», - заключил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия Москвы «путём в никуда», сообщает RT.