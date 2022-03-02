Песков: Украину нужно избавить от неонацистов

«Это те самые люди, которые в 2014 году - восемь лет - назад начали просто убивать своих людей», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Официальный представитель Кремля отметил, что когда начали совершаться военные преступления, то «такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае затянувшейся операции России.

